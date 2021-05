Briga termina com uma morte e um ferido em Ponta Porã

Um homem de 18 anos morreu e outro ficou ferido depois de sofrerem um ataque a tiros na tarde deste sábado (15), em Ponta Porã.

De acordo com o site MS em Foco, os dois alvos teriam discutido com alguns jovens, que prometeram mata-los. Testemunhas afirmaram que estas pessoas foram as responsáveis pelo crime.

O rapaz que foi atingido e sobreviveu foi socorrido por populares e levado para o Hospital Regional de Ponta Porã, antes mesmo da chegada dos bombeiros. O MS em Foco divulgou que o sobrevivente está com escolta policial e o quadro é estável.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.