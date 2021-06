Briga na CPI: Miranda ameaça abandonar bancada após troca de farpas

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) ameaçou a abandonar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) após troca de farpas com senadores da bancada governista, que insinuaram que os dois irmãos não estavam falando a verdade em seu depoimento. Miranda e o irmão, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, acusam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de ter ignorado denúncias relacionadas à vacina indiana Covaxin.

A confusão na comissão começou depois que o senador Fernando Coelho Bezerra (MDB-AL), líder do governo no Senado, disse que o invoice citado por Luis Ricardo Miranda teria sido corrigido pelo exportador. Houve início de bate-boca, e o senador Marcos Rogério (DEM-RO) pediu para avançar com depoimento porque “os fatos vão trazer a verdade”.

“Vossa Excelência está insinuando que os depoentes estão mentindo?”, quis saber o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). “Não coloque palavras na minha boca”, retrucou Rogério.

Uol