Briga entre vizinhos acaba com um ateando fogo no barraco do outro

A equipe da Rádio Patrulha II foi acionada para atender um incêndio no bairro Popular Nova, em Corumbá, na última quinta-feira (24). O solicitante, de 40 anos, disse aos bombeiros que o fogo foi causado pelo vizinho porque eles haviam brigado.

Segundo o homem, o vizinho ateou fogo no barraco do lado com a intenção de que o fogo chegasse ao seu barraco. O suspeito fugiu do local.

A equipe foi junto com a vítima até a casa do suspeito e abordou o jovem, de 18 anos, que confessou ter ateado fogo no barraco. Os dois foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. (Com Itamar Buzzatta)