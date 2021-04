Brasília: Reinaldo cobra vacinas, testes e medicamentos para MS

Em reunião com o ministro Marcelo Queiroga na terça-feira (13), em Brasília (DF), Reinaldo Azambuja reivindicou o envio de 1,1 milhão de medicamentos do chamado “kit intubação”, utilizados no processo de sedação de pacientes infectados pelo coronavírus.

Ele ainda cobrou a destinação de 100 mil testes rápidos para detecção da doença e pediu a ampliação de 30% da quantidade de doses de vacinas para 13 municípios localizados na região de fronteira do Estado com a Bolívia e o Paraguai.

“Nós fizemos um pedido ao ministro porque nós temos 13 municípios de fronteira, que tem uma população que é migrante, uma ora está no Paraguai e na Bolívia, ora no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Pedimos que levasse a possibilidade de um acréscimo para esses municípios de 30% das doses, que seria mais ou menos a população migrante. Ele disse que está encaminhando ao PNI e à tripartide na próxima reunião porque também não é um pedido apenas de Mato Grosso do Sul”, disse Reinaldo Azambuja.

Procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alexandre Magno, endossou as reivindicações do Governo do Estado e destacou o trabalho conjunto dos poderes no enfrentamento à pandemia. “Estamos atentos às questões da covid-19. O Ministério Público é parceiro nessas cobranças, principalmente na questão dos insumos hospitalares, pois acompanhando o dia a dia dos atendimentos vemos o quão grave está a situação da saúde”, afirmou.