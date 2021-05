Brasileiro é executado a tiros na fronteira

Fabio Adriano Cáceres, 35 anos, foi executado a tiros na noite de ontem (07), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã (MS). A vítima estava em uma camionete S10 no momento do crime.

O caso ocorreu por volta das 18h30, na rua Mariscal López, quando pistoleiros em uma moto se aproximaram do veículo e dispararam contra Fabio. Testemunhas no local afirmaram que uma pessoa estava na S10 e conseguiu escapar no momento dos disparos.

A vitima chegou a ser encaminhada para o Hospital Viva Vida, porém não resistiu aos ferimentos.