Polícia Federal libera à emissão do novo passaporte brasileiro

A Polícia Federal começou a entregar nesta semana o novo modelo do passaporte brasileiro. O documento é feito em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil e servirá, além da identificação, será uma declaração essencial para viagens internacionais, já que ela ganhou mais itens de segurança para garantir mais autenticidade e dificultar a sua falsificação.

Os solicitantes precisam comparecer à sede da Polícia Federal, que já deve receber o novo modelo. Não haverá alteração do valor da taxa de emissão de passaporte, hoje em R$ 257,25.

O novo passaporte de viagem chega com a proposta de se tornar um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. O documento é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local.

Os novos itens de segurança incluem tecnologias de impressão e marca d’água aprimoradas, elementos de segurança holográficos, fio de segurança, chip eletrônico, foto com inserção de elemento codificado (alphanumeric coded image) e outros recursos de proteção contra falsificação no mais alto nível de segurança e qualidade.

