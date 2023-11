Deputado federal Marcos Pollon critica fala de Lula e projeto para tornar feriado o Dia da Consciência Negra

Na tribuna da Câmara, o deputado federal Marcos Pollon repudiou a fala do Presidente Lula, que comemorou os 350 anos de escravidão, e criticou a contradição em instituir feriado o Dia da Consciência Negra após reclamar que o PIB não cresce devido às datas.

No último dia 20 de novembro foi o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, data para relembrar as lutas pelo fim da escravidão, e não para comemorar, segundo Pollon. “É um absurdo o presidente em exercício comemorar 350 anos de escravidão. Isso é uma chaga que macula o nosso país. É algo que deve ser lembrado para não ser repetido e algo que tem que ser repudiado, mostrado como um tempo sombrio da história do nosso país, e jamais enaltecido”.

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a urgência do projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra um feriado nacional. A data, para a bancada do Governo Federal, dever ser feriado, mesmo após o próprio presidente Lula reclamar da quantidade de feriados: “Este ano teve muito feriado prolongado. Ano que vem, os feriados cairão todos no sábado. Significa que o PIB vai crescer um pouco mais”.

Para Pollon, apresentar esse projeto de lei só revela a contradição de tal desgoverno. "Mesmo depois do seu líder dizer que a economia foi mal por conta do excesso de feriados, agora quer criar mais um feriado. O Brasil precisa trabalhar e produzir riqueza. A fixação do dia, do reconhecimento, não há porque se opor, e eu ressalto que não temos qualquer posição contrária a data, mas ao feriado. O que vemos é que a bancada quer que a economia ande cada vez pior. Deve-se limitar a quantidade de feriados, porque isso inviabiliza a produtividade", concluiu.

