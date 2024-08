Copiloto de voo da Voepass morou em Campo Grande

Passadas quase 24h do acidente com um avião turboélice ATR 72, da companhia aérea Voepass, que decolou de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto internacional de Guarulhos (SP), vitimando 61 pessoas, aos poucos as identidades das vítimas estão sendo divulgadas.

O copiloto do voo 2283, Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, já morou em Campo Grande. Membros da igreja a qual Humberto pertencia, na cidade de Jandira (SP), publicaram nas redes sociais uma homenagem lamentando seu falecimento.

Um membro da mesma igreja, que preferiu não se identificar, que mora em Campo Grande, disse que conheceu Humberto, durante o período em que ele residiu na Capital sul-mato-grossense, por volta do ano de 2015, na região do bairro Tiradentes.

Silva, como era conhecido na aviação, estava na Voepass há quase cinco anos e possuía mais de cinco mil horas de voo, de acordo com a companhia aérea.

