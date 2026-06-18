Brasil garante seleções da ginástica artística no Mundial da Holanda

Rebeca Andrade é atração no Pan da modalidade, que ocorre no Rio

As seleções masculina e feminina de ginástica artística estão classificadas para o Mundial da modalidade, que será realizado entre os dias 17 e 25 de outubro, em Roterdã, na Holanda. As vagas foram asseguradas no Campeonato Pan-Americano, que ocorre até domingo (21), no Rio de Janeiro.

O evento no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que começou nesta quarta-feira (17), marcou a volta da campeã olímpica Rebeca Andrade às competições após 20 meses.

A ginasta de 27 anos alcançou a melhor pontuação do salto, com média de 14.459 pontos, após 14.533 de nota na primeira tentativa e 14.166 na segunda. Ela se classificou para a final do aparelho, neste domingo, às 9h30 (horário de Brasília).

“Consegui voltar no alto nível de novo. Mesmo sem ter feito os meus dois saltos mais difíceis, é algo que me orgulha bastante”, afirmou Rebeca.

“Ter toda essa torcida foi maravilhoso, senti todo esse carinho, senti todo esse calor, aquele friozinho na barriga que fazia um tempo que eu não sentia”, comemorou a ginasta, ouro nos Jogos de Tóquio (Japão) e Paris (França) e maior medalhista olímpica brasileira, em depoimento à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Competições

Além de Rebeca, o Brasil terá representantes nas finais das barras assimétricas (Gabriela Bouças e Sophia Weisberg), da trave (Thais Fidélis e Julia Soares – que alcançaram as duas melhores notas do aparelho) e do solo (Sophia e Thaís). As duas últimas ainda vão disputar medalhas nesta sexta-feira (19), a partir de 9h, no individual geral.

Para competição por equipes, cada país elencou no máximo quatro ginastas por aparelho, valendo a somatória das três melhores notas em cada.

O Brasil acumulou 157.796 pontos, garantindo a medalha de prata. Os Estados Unidos ficaram com o ouro (161.628 pontos). O Canadá (156.997) completou o pódio. Argentina (154.397) e México (151.096) também se credenciaram ao Mundial.

No masculino, a seleção brasileira ficou na quarta colocação e assegurou a última vaga mundialista. Na somatória dos aparelhos, o Brasil obteve 234.927 pontos, ficando atrás de Canadá (243.026), Colômbia (241.594) e Estados Unidos (235.961), que ocuparam o pódio.

O país terá dois ginastas competindo por medalhas na sexta, nas disputas do individual geral: Diogo Soares e Vitaliy Petrov. O primeiro também se classificou para as finais por aparelho do cavalo com alças, das barras paralelas (ao lado de Caio Souza) e da barra fixa (com Arthur Nory). Já Vitaliy decidirá um lugar no pódio no solo.

“Estávamos o tempo inteiro pensando na composição da equipe para conseguirmos essa vaga para o Mundial, e agora ela é nossa. Fizemos nossa parte”, destacou Nory, bronze no solo na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, à assessoria de imprensa da CBG.

O Mundial de Roterdã classifica as três melhores equipes masculinas e as três melhores do feminino diretamente à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. Nos Jogos de Paris, em 2024, o Brasil conquistou uma histórica medalha de bronze entre as mulheres. O quinteto responsável pelo feito inédito reuniu Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

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