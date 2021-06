Brasil tem 24,4 milhões de vacinados com 2 doses, 11,5% da população

Mato Grosso do Sul continua em primeiro entre os estados que mais vacinaram com a primeira dose: 38,35%

O Brasil alcançou a marca de 24,39 milhões de vacinados com duas doses contra a covid-19 nesta segunda-feira (21). No total, 24.390.876 brasileiros receberam a dose de reforço contra a doença, o equivalente a 11,52% da população do país.

Nas últimas 24 horas, a primeira dose de imunizante foi aplicada em 1.249.278 pessoas, chegando a um total de 64.436.634 vacinados nesta fase inicial —o correspondente a 30,43% da população nacional. Entre ontem e hoje, outras 109.982 receberam a segunda dose.

Mato Grosso do Sul continua em primeiro entre os estados que, proporcionalmente, mais vacinaram sua população com a primeira dose: 38,35% de seus habitantes. Em termos percentuais, o Rio Grande do Sul segue na liderança entre aqueles que mais aplicaram a segunda dose: 14,94% da população local.

Os dados foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

(Com informações UOL Notícias)