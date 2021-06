Brasil recebe da Irlanda doação de anestésico para intubação

Na próxima terça-feira (29), o Brasil receberá do governo da Irlanda 47.520 ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, usado na intubação de pacientes. A doação foi coordenada pela Embaixada do Brasil em Dublin e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.

A carga chegará ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) em operação de transporte viabilizada pela agência de defesa civil europeia Echo – sigla em inglês para Proteção Civil Europeia e Operações de Ajudas Humanitárias.

Em nota, o Itamaraty informou que o governo brasileiro agradece a doação. Segundo a pasta, a iniciativa insere-se na política de diplomacia da saúde do governo brasileiro. O medicamento será incorporado aos estoques do Ministério da Saúde destinados ao tratamento de pacientes com covid-19.

“A doação irlandesa reflete as frutíferas relações entre o Brasil e a Irlanda, aprofundadas nas últimas décadas e em que se destacam o investimento de empresas irlandesas no Brasil e o acolhimento, na Irlanda, de numerosa comunidade de cidadãos brasileiros”, destacou o comunicado. (Agência Brasil)