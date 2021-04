Brahma sorteia geladeira de cerveja com autógrafo de Jorge e Mateus

Para concorrer, o consumidor deve acessar o perfil da Brahma no Twitter. A promo Leitura Labial faz parte da campanha da websérie Bastidores Brahma.

A cerveja Brahma mostrou que entende Sertanejo e sabe conectar realmente os fãs com os artistas. O primeiro episódio do #BastidoreBrahmaJeM, websérie com cenas inéditas e curiosas da carreira da dupla Jorge & Mateus, ficou tão ON, que impactou mais de 1 milhão de pessoas no canal do youtube da Brahma.

Agora, o episódio dois já está engatilhado para ir ao ar nesta quinta-feira, dia 08, e a galera dos Bastidores Brahma ainda chega mais próximo dos fãs. Está rolando uma promoção no twitter da @brahmacerveja convidando o público para decifrar uma música nova lançada no primeiro episódio através da leitura labial. O prêmio será uma geladeira Brahma autografada pela dupla Jorge e Mateus.

Para participar basta comentar no Twitter com #BastidoresBrahmaJeM, sobre o que eles tão cantando no vídeo. O tweet mais criativo vai levar esse prêmio. Cada participante pode quantos comentários desejar, mas apenas a frase mais criativa será premiada. Qualquer pessoa com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos pode concorrer. Não serão permitidas imagens de menores de idade, ingestão ou sugestão de bebida alcoólica, sob pena de desclassificação.

Bastidores Brahma

A websérie Bastidores Brahma contém cinco episódios e mostra o dia a dia real dos artistas, um lado que poucos conhecem e vai além dos palcos. Cada episódio promete novidades, surpresas e um bate papo honesto da dupla mostrando o processo criativo de suas canções, shows e lives.

A relação entre Brahma e o Sertanejo se fortalece mais a cada ano. A parceira de longa data coloca a Brahma como a marca Nº1 no entretenimento, já que a cerveja vem contribuindo para o crescimento do ritmo no País. O Circuito Brahma Lives até o Arena Brahma, passando pelo o Próximo Nº1 VillaMix, Brahma vem proporcionando momentos únicos de conexão entre as pessoas e seus artistas preferidos, além de se tornar referência nacional em ações voltadas para a diversão dos consumidores.

O programa Bastidores Brahma é um projeto feito em parceria com a agência Africa. Os próximos episódios do Bastidores Brahma entram no ar nos dias 8, 12 e 15 de abril. Os fãs podem acompanhar este conteúdo através do : https://www.youtube.com/user/CervejaBrahmaOficial e participar do sorteio através do: https://twitter.com/BrahmaCerveja