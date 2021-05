Bombeiros usam 6 mil litros de água para conter incêndio em casa no Santa Emília

O corpo de bombeiros combateu nesta quarta-feira (26) um incêndio que destruiu uma casa no, localizada no bairro Santa Emília, em Campo Grande. Para vencer as chamas, foram necessários 12 militares, três viaturas e o uso de 6 mil litros de água. Não houve vítimas.

De acordo com o primeiro-tenente Peter, a casa incendiada tinha vários materiais acumulados, o que permitiu que o fogo se alastrasse rapidamente. “Tratava-se de um lugar com acúmulo de objetos, entulhos inservíveis, então, [havia] uma carga de incêndio muito alta”, disse.

No fim da tarde, os bombeiros ainda estavam fazendo o rescaldo no local. A viatura de primeiros socorros também foi acionada. Não há informações de feridos. (Com Itamar Buzzatta)