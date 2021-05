Bombeiros são acionados para atender casa de madeira pegando fogo

militares do 3° Grupamento de Bombeiros combateram um incêndio, na tarde de terça-feira (11), numa casa de madeira que havia pego fogo no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande. Não houve vítimas no local.

Segundo informações, o incêndio iniciou na cozinha por volta de 15h30. No local, os militares encontraram um fogão a lenha funcionando. Em seguida, os militares conseguiram conter o avanço das chamas.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)