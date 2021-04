Bolsonaro vai tirar almirante da Comunicação

O presidente Jair Bolsonaro já informou ao almirante Flávio Rocha, que vinha acumulando o comando da Secom (Secretaria de Comunicação) e da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), sua decisão de substituí-lo da área que cuida da comunicação do governo.

A informação foi confirmada ao Uol por dois auxiliares do presidente que admitiram que a decisão de Bolsonaro teve influência da chamada ala ideológica do governo e, principalmente, do vereador Carlos Bolsonaro, que estaria insatisfeito com o trabalho do Almirante.

Rocha estava de forma interina no cargo desde 11 de março quando Bolsonaro demitiu Fábio Wajngarten. O militar, que ainda é da ativa, chegou ao posto ao ganhar a confiança do presidente e também do ministro da Comunicações, Fabio Faria.