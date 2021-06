BOLSONARO: Superpedido de Impeachment é protocolado por Coalizão Negra, movimentos sociais e parlamentares

Nesta tarde de quarta-feira (30), foi protocolado o superpedido de impeachment reunindo mais de 100 solicitação pela saída do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). A ação reúne a Coalizão Negra Por Direitos junto a movimentos sociais e parlamentares. A Colizão reúne 200 organizações com o apoio de mais de 600 entidades de todo o país e adesão de artistas, intelectuais, ativistas e profissionais de diversos setores da sociedade brasileira.

Douglas Belchior, representando a Coalizão Negra, falou sobre a ação seguido de diversas lideranças e políticos. O documento foi entregue na Câmara Federal reunindo o conjunto de crimes cometidos pelo atual presidente da República desde que tomou posse em 2019.

Em agosto de 2020, integrantes da Coalizão Negra por Direitos e aliados apresentaram ao Presidente da Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade por ele cometidos durante o exercício do seu mandato. Sobretudo os crimes de responsabilidade que colocaram em risco a vida de milhares de brasileiros, especialmente, pessoas negras e em situação de vulnerabilidade.

O pedido foi protocolado quando o Brasil atingiu 100 mil vidas perdidas em decorrência da negligência criminosa presidencial no combate à pandemia no Brasil. Em janeiro de 2021, quando este número ultrapassou 250 mil, a Coalizão Negra realizou um aditamento ao pedido de impeachment formulado, incluindo, dentre os crimes de responsabilidade, a ação do presidente para que não houvesse no país um efetivo plano nacional de vacinação contra a COVID-19.

Douglas destacou que hoje, há mais de 516 mil mortes pelo novo coronavírus e uma lista gigantesca de barbáries, negligência e acusações de crimes cometidos por Jair Messias Bolsonaro, e fortes indícios de corrupção apontadas pela CPI da COVID-19. “Por isso, voltamos à Brasília hoje e dia 03/07 voltaremos às ruas em todo país. A permanência de Jair Messias Bolsonaro no comando do país atenta contra as vidas negras, as vidas indígenas, atenta contra o SUS e o bem-viver”.