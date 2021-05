Bolsonaro lamenta morte de MC Kevin nas redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro lamentou nesta segunda- feira (17) a morte do funkeiro paulista Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin. O cantor de 23 anos morreu na noite desse domingo (16) depois de cair da varanda do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

“Fiz no início do ano uma partida de futebol na Vila Belmiro, Santos/SP. Entre os participantes o MC Kevin, o qual perdeu sua vida no dia de ontem. Que Deus conforte sua alma e ampare sua família e amigos”, disse Bolsonaro em publicação em sua página no Facebook.

Bolsonaro lembrou ter participado junto de Kevin de jogo beneficente “Natal Sem Fome” em dezembro do ano passado na Vila Belmiro, em Santos (SP). O presidente compartilhou vídeo com trechos de entrevista do cantor em que ele comenta sobre a partida.

Na gravação, MC Kevin diz “gostar” do presidente e o chama de “simpático”. O cantor também comenta o gol marcado por Bolsonaro no jogo: “Ele fez o gol mesmo, não foi armado, não”.

