Bolsonaro critica governadores e fala que é difícil ser ‘patrão do Brasil’

Durante sua visita ao Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (14), no município de Terenos, distante a 32 quilômetros da Capital, o presidente Jair Bolsonaro criticou o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) chamando ele de “Perneta”. Bolsonaro ainda jogou indiretas aos governadores. Reinaldo Azambuja (PSDB) não foi ao evento porque já tinha compromisso previamente marcado. Por fim, ele ressaltou que é difícil ser o patrão do Brasil.

No encontro, Bolsonaro anunciou o desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior para o TST (Tribunal Superior do Trabalho). O chefe do executivo solicitou que ele seja mais “justo” com os patrões. “Amauri, eu quero que você me faça mudar o que eu tenho falado há anos enquanto deputado Federal e presidente da República ‘não é fácil ser patrão no Brasil’. Nós queremos igualdade, queremos que as decisões que servem de jurisprudência para os Tribunais Estaduais seja realmente aquele justo. E não pendendo muito para um lado ou para outro”, ressaltou.

Por fim ele fez declarações contra Mandetta, dizendo que ele era o “senhor protocolo” que mandava a pessoa só ir ao hospital quando “já precisava ser intubado”. “Eu quando estou com dor de estômago, tomo coca-cola, eu que sei o que é melhor para o meu bucho”. Além de dizer que os governadores não querem ser investigados na “CPI da covid-19” que está em andamento no Senado Federal.