Bolsonaro ataca uso medicinal da cannabis: ‘Maconha pode, cloroquina não’

O presidente Jair Bolsonaro ironizou, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (17), a discussão na Câmara do Projeto de Lei 399/2015, que regulamenta a comercialização de medicamentos com extratos ou partes da planta da maconha para uso medicinal. Ele comparou os remédios com cannabis sativa na formulação a outros usados no tratamento precoce contra a Covid-19, que não tem eficácia. “Engraçado. Maconha pode, cloroquina não pode”, afirmou.

Ao ser questionado por uma apoiadora sobre o projeto, que está prestes a ser votado em uma comissão especial da Câmara, o presidente voltou a dizer que vetará a proposta caso ela seja aprovada. “Isso (aprovar) é com o parlamento. Se chegar para mim, eu veto”, afirmou. Segundo Bolsonaro, “a esquerda sempre pega uma oportunidade para querer liberar as drogas”. Ele também comparou o uso medicinal da planta com o consumo de drogas. “Maconha e cocaína, faz bem, sem problemas”, ironizou.

Na semana passada, Bolsonaro já havia dito que vetaria o projeto de lei, já que a proposta, segundo ele, é uma “porcaria” e que o seu debate é “ridículo”. Se for aprovado pela Câmara, o texto ainda precisará passar pela análise do Senado — se, enfim, for aprovado no Congresso, estará sujeito ao veto presidencial.

(Com informações da revista VEJA)