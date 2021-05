Boa notícia: Aberto cadastro de vacinação contra covid-19 para pessoas de 30 a 39

Pessoas com idade entre 30 a 39 anos com ou sem comorbidades, que residem em Campo Grande, já podem realizar o cadastro prévio para a vacinação contra a covid-19. O cadastro foi aberto nesta quarta-feira (05) e pode ser feito através do site.

Após acessar o site, o cadastrante deve preencher uma ficha de identificação com informações pessoais e informar se possui ou não alguma doença. Aqueles que possuem comorbidade devem anexar um laudo médico que comprove a condição de saúde informada.

A Prefeitura ainda não informou a data para o início da vacinação desse grupo, porém é importante fazer o cadastro prévio para ajudar na identificação dos pacientes. Através do processo, a gestão municipal também consegue realizar um levantamento inicial sobre o número de pessoas e agilizar a imunização

Saiba quais são as comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde: