Beneficiários avaliam positivamente o atendimento da Cassems

Dados mostram também que os beneficiários recomendariam o plano de saúde

Uma pesquisa encomendada pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) mostra que 89,35 dos beneficiários consideram como “muito bom” ou “bom” o atendimento prestado pela operadora de saúde. O estudo, que foi feito com beneficiários de todo o estado, analisaram os serviços assistenciais prestados pelo plano de saúde em sua Rede Credenciada e Própria.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o resultado positivo se deve ao trabalho e empenho de todos os diretores, conselheiros e colaboradores, principalmente num ano atípico, marcado pela crise sanitária do novo coronavírus. “Após um ano crítico, de intenso trabalho no enfrentamento à pandemia de Covid-19, esse resultado é especialmente satisfatório, principalmente, porque ele demonstra que a preocupação do servidor público em construir, há vinte anos, o seu próprio plano de saúde foi uma decisão acertada e, hoje, todos nós colhemos os frutos dessa atitude corajosa, que é poder oferecer um atendimento digno às nossas famílias nesse momento tão desafiador”.

Os dados apontam também que 88,60% dos beneficiários participantes da pesquisa recomendariam o plano de saúde para amigos e familiares. Esses números são consequência de uma estratégia moderna de gestão na área de saúde que prioriza a descentralização, a prevenção e, sobretudo, a verticalização do atendimento, ou seja, estruturação de serviços próprios oferecidos aos seus usuários com o intuito de otimizar os recursos e reinvesti-los para que o beneficiário do plano tenha cada vez mais acesso a um atendimento de qualidade e humanizado.

Ainda de acordo com a pesquisa, 82,11% dos beneficiários avaliam positivamente a atenção em saúde recebida nas redes própria e credenciada da Cassems. Atualmente, a Caixa dos Servidores conta com mais de 3.200 profissionais credenciados de várias especialidades, além de oferecer alternativas para suprir a falta de médicos em algumas localidades, como o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”.

(Com informações da assessoria)