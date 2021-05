Beirando ao desespero, atrasados formam fila quilométrica em busca da imunização

Dando continuidade ao calendário de vacinação contra a covid-19 na Capital, a imunização neste domingo (16) está sendo feita exclusivamente para a aplicação da segunda dose Coronavac em pessoas que foram vacinadas até o dia 27 de março e pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até o dia 16 de março.

Com isso, desde as primeiras horas do dia, no Parque Ayrton Senna a fila de carros está dobrando o quarteirão com o público que está correndo contra o tempo.

No horário do almoço, a fila aumentou passando de dois quilômetros de comprimento.

Além do parque, outros pontos estão realizando a imunização e até o momento 2.602 pessoas já se vacinaram.

A orientação é para que as pessoas procurem os pontos de vacinação somente se estiveram dentro do período previsto no calendário. Através do sistema de identificação prévia é possível consultar a carteirinha digital e verificar a data da aplicação da primeira dose, caso haja dúvida. O acesso é feito através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna 07:30 às 17 hs

Drive-thru Albano Franco 07:30 às 17 hs

Drive-thru Cassems 07:30 às 17 hs

Guanandizão 07:30 às 17 hs

IMPCG 07:30 às 16:30hs