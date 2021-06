Beberrão é preso depois de invadir conveniência e furtar caixas de cerveja

A Polícia Militar prendeu em flagrante no sábado (19), um jovem, de 21 anos, incriminado por furtar quatro caixas de cervejas, de dentro de uma conveniência fechada em Brasilândia, a aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, uma equipe policial que patrulhava pela região foi abordada por pessoas que informaram sobre o crime e que o autor já estava contido pela população.

Aos policiais, o proprietário da conveniência informou que a porta dos fundos de seu estabelecimento teria sido danificada pelo autor, por onde ele acessou o interior do comércio. Na sequência, foi dado voz de prisão ao autor do furto e realizado seu encaminhamento a delegacia de polícia civil do município.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)