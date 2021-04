Bebê com menos de um ano morre de covid-19 na Capital

Uma bebê com menos de um ano de vida morreu em decorrência do novo coronavírus (covid-19), em Campo Grande. O óbito consta no boletim epidemiológico desta quinta-feira (15) da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o documento, o caso da menina foi notificado no dia 30 de março e a morte ocorreu na segunda-feira (12), sendo confirmada somente no boletim de hoje. É relatado que a criança não possuía nenhuma comorbidade.

O óbito da menina é um dos 50 registrados no boletim da SES, elevando para 5.055 o total de vítimas da doença no Estado. Nas últimas 24, mais 1.099 pessoas testaram positivo para a covid-19. Ao todo, Mato Grosso do Sul já registra 233.948 infectados pelo vírus.

Cerca de 1.217 estão hospitalizados devido a complicações da doença, sendo 681 em leitos clínicos e 536 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros 12.469 seguem em isolamento domiciliar, enquanto 215.207 já estão recuperados.