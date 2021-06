Bêbado, motorista de van é preso carregando 17 pessoas na BR

Bêbado, o motorista de uma van foi preso na BR após ser flagrado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), com 17 passageiros. Além dele, outro motorista foi flagrado e acabou preso em flagrante por estar sob efeito de bebida alcoólica que ultrapassava 0,3 mg/L.

Segundo o chefe de Fiscalização do Departamento, Otílio Ruben Ajala Junior, a operação, em conjunto com a Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), aconteceu entre os dias 3 a 6, durante o feriado de Corpus Christi.

Durante os três dias também foram realizados 495 testes de alcoolemia, dos quais 21 motoristas se negaram, o que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é encarado e punido da mesma forma como se fosse flagrado sob efeito de álcool.

O motorista da van foi parado na saída para Cuiabá, onde iniciava a viagem sentido Costa Rica. Ele foi impedido de continuar e teve o veículo retido até a chegada de outro condutor habilitado.

O segundo motorista foi preso em flagrante na região do Indubrasil, ao ser pego com índice bem acima do administrativo no bafômetro e encaminhado à delegacia.

Outros três condutores foram autuados com licenciamento vencido e dois não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação).