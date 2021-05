Bêbado e drogado, motorista bate em veículos antes de cair em córrego

Depois de bater e danificar outros carros, um motorista bêbado e drogado, segundo testemunhas, caiu no córrego no início da tarde deste sábado (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor é usuário de crack e no momento do acidente estava alcoolizado e sob efeito de entorpecentes.

O acidente aconteceu na cidade de Dourados e as testemunhas ainda afirmaram que depois das colisões, o motorista tentou fugir, por isso acabou entrando em um local de mata por uma estrada vicinal. Foi quando perdeu o controle e caiu no Córrego Água Boa, na região da Via Parque entrada para o Cachoeirinha.

Informações Itamar Buzzatta.