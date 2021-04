BBB 21: Thaís fica surpresa ao ser eliminada com 82,29%

Thaís foi eliminada do BBB21 com 82,29% dos votos, na noite desta terça-feira (13). Em discurso, Tiago Leifert comentou sobre o estranhamento entre Fiuk e Arthur e, ao anunciar a saída da sister, a goiana reagiu de forma surpresa.

“E nesse paredão, acho que é inegável que a gente tem um conflito. Desde o começo, duas pessoas desse paredão se estranharam. Não sei como começou, não lembro, talvez nem eles lembrem direito qual foi o estopim, mas foi um conflito constante que veio crescendo e briga ali, faz as pazes, dá uma trégua e depois volta, aí vem o jogo da discórdia e volta tudo, aí uma trégua de novo. E a gente entende que seja cansativo (…)”

O apresentador continuou.”Nada melhor do que um paredão, então, pra finalmente trazer uma resposta pra vocês, um resultado. Determinar quem ganhou e quem perdeu, quem tava certo. Quem não ganha hoje? Não precisa responder, hoje o público vai responder pra vocês. O público mandou uma resposta. Quem sai hoje, é a Thaís”.

Amiga e aliada no jogo, Viih Tube ficou aos prantos e Pocah se declarou a amiga. “Te amo”, disse a artista. “Gente, muito obrigada, real”, agradeceu Thaís ao ser eliminada.

Embora a audiência tenha deixado claro que gostaria de ver Thaís fora do programa, os 82,29% surpreenderam parte do público. Em conversa com Leifert, a sister foi alertada pelo apresentador que, apesar do percentual alto, não representava uma rejeição.