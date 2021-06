Barcelona anuncia contratação de Sergio Aguero

O Barcelona anunciou no início desta semana a contratação do atacante Sergio Aguero, que está de saída do Manchester City. Aguero se juntará ao Barcelona em julho após o término do contrato com o Manchester City.

O atacante deixa o clube inglês depois de 10 anos. Pelo City, Aguero conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês, seis Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra, entre outras conquistas.

Agora, o argentino voltará a atuar na Espanha. Ele foi jogador do Atlético de Madri entre 2006 e 2011. O novo atacante do Barcelona falou, em sua chegada ao clube, sobre uma possível permanência de Messi

O atacante argentino Sergio Agüero foi anunciado pelo Barcelona nesta segunda-feira. Novo reforço da equipe catalã, o ex-jogador do Manchester City falou, em sua apresentação, que deseja jogar com Lionel Messi, seu amigo de infância.

”Espero que possamos jogar juntos. Mas o problema de Leo é que ele tomará decisões com o clube. Estou com ele desde criança na seleção, conheço-o muito bem e acho que vai ficar aqui. Vamos tentar fazer o melhor que pudermos pelo clube” disse o atacante.

(Com informações Uol Esportes)