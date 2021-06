Barbeiro e influencer digital lança vídeocast no O Estado Play

O empresário, barbeiro e influencer digital, Diego Ribas, encara um novo desafio: um vídeocast. O Tapa com Ribas estreou nesta sexta-feira (25) e vai trazer para todo o público tudo o que as pessoas gostariam de saber de personalidades de Campo Grande e MS que, geralmente, são clientes do apresentador. Seu perfil no Instagram possui mais de 30 mil seguidores. Os planejamentos dos programas envolvem um bate-papo com um profissional diferente de cada setor da sociedade. (ASSISTA O PRIMEIRO EPISÓDIO NO FIM DA MATÉRIA)

São personalidades da comunicação, dos esportes, da política, das academias, curiosidades e logo na estreia o apresentador do Cidade Alerta regional, Rodrigão, abriu o coração e a vida para ganhar a simpatia de quem não conhecia sua história. Rodrigão é cliente de Ribas. “A minha ideia é mostrar o lado pessoal dessas pessoas que, normalmente, a gente só conhece pelo perfil delas nas redes sociais”, explicou.

Com isso, Diego Ribas pretende trazer ao público motivações da vida do entrevistado, curiosidades e algo engraçado. É a primeira vez que Ribas trabalha com o formato de podcast filmado, mas não se intimida. Para ele é como estar conversando com seus clientes na cadeira do barbeiro. “É bacana e tranquilo. Eu consegui fazer o que eu imaginava. Com o Rodrigão, por exemplo, eu descobri coisas pessoais que nem pensava. A mãe dele faz faxina até hoje, mas não por necessidade, mas porque não quer ficar parada, ela quer mesmo”, conta Ribas.

Outra descoberta neste primeiro programa é que, diferente do que todos imaginavam, não há “treta” entre Rodrigão e Tatá Marques. Mais curiosidades sobre a família e a intimidade do apresentador popular da Rede MS é esperar para assistir e tirar suas próprias conclusões.

A editora-chefe do O Estado MS Online e O Estado Play, Keliana Fernandes, acredita que Diego Ribas vai trazer uma dinâmica particular só dele. “Quando convidamos o Diego Ribas para comandar o vídeocast, pensamos exatamente neste bate-papo leve e descontraído que tem tudo a ver com o formato e é o que a gente precisa ver e ouvir para se identificar com aquela figura considerada celebridade e também para relaxar nestes dias tão difícéis”, refletiu.

próximos episódios

Nesta sexta-feira (25) mesmo, o segundo episódio já estará pronto para ir ao ar no dia 2 de julho. O programa é com o vereador Papy (SD) reeleito para um segundo mandato que perdeu o pai para a COVID-19 no ano passado, o que mudou seus atos. A intimidade dele será pauta deste programa. Ribas reforça que vai levar seus clientes para o vídeocast. “Eles sentam aqui na minha cadeira e eu já conheço a história. Vou levá-la para o público. Por isso, o nome ‘Tapa com Ribas’. É um tapa no visual, tapa na conversa e falamos muito de esportes também”, revela.

Ainda terá um personal trainer que já deu workshop na europa, empresários, profissionais do ramo financeiros, do agronegócio, entre outros. RIbas acredita que a nova função vai potencializar seu trabalho.“A visibilidade vai aumentar. Além dos meus clientes, eu divulgo empresas, ofereço um curso e teremos patrocinadores”, destaca Ribas. Acesse o perfil de Diego Ribas @dieguribas. São cerca de seis anos trabalhando nas redes sociais e sete como barbeiro.