Bandidos tentam roubar banco e são surpreendidos pela Polícia Militar

Dois suspeitos estão foragidos

Durante uma tentativa de roubo a um Banco do Brasil de Chapadão do Céu (GO) no início deste domingo (2), sete ladrões foram presos, um foi morto e dois estão foragidos na cidade divisa com Chapadão do Sul. A quadrilha foi surpreendida pouco antes de 6h por policiais militares do COD (Comando de Operações de Divisas).

Segundo Jovemsulnews, a equipe da COD interceptou parte do bando que já estava dentro da agência e havia arrombado o cofre, enquanto comparsas ficaram parados em um posto de combustíveis nas proximidades. Os ladrões encontraram o cofre da agência vazio, frustrando a ação do roubo.

Surpreendidos, os bandidos iniciaram um tiroteio com a polícia no qual um criminoso morreu. Os demais foram presos, além de dois veículos que foram apreendidos. Buscas estão sendo realizadas em lavouras da região onde os fugitivos podem estar escondidos.