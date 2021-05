Bandidos morrem na Capital após confronto com o Choque

Dois suspeitos de roubo a mão armada morreram na madrugada deste sábado (22) durante confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande. Um dos envolvidos é Gustavo Silva dos Santos, de 23 anos, e o outro ainda não foi identificado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 23h30 na rua Estevão Alves Ribeiro. As vítimas estavam conversando em frente de casa quando a dupla atravessou a rua e anunciou o assalto pedindo celular, corrente, aliança e a chave do veículo Hyundai.

No momento da ação, a equipe do Choque passava pelo local e presenciou o crime. Os policiais iniciaram acompanhamento tático, porém os autores perceberam que estavam sendo seguidos, abandonaram o carro e começaram a fugir a pé.

O policial seguiu um dos suspeitos, e conforme o registro policial, foi surpreendido pelo homem que estava armado. Após não obedecer a ordem de rendição, o suspeito foi atingido por quatro disparos na região do tórax. O homem foi levado ao Hospital Regional onde teve o óbito confirmado.

Já o outro suspeito, identificado como Gustavo, conseguiu fugir até o Parque Ecológico Anhanduizinho onde se escondeu atrás de uma moita. No local, o jovem atirou contra a polícia que reagiu. Gustavo foi encaminhado para a Santa Casa, porém não resistiu.