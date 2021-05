Bandidos invadem fazenda, reviram tudo e não levam nada

Uma fazenda localizada na MS-340, com entrada no km 152 da rodovia BR-267, na região do distrito de Nova Casa Verde, foi alvo de criminosos na madrugada de sexta-feira (14).

Segundo o site Jornal da Nova, o administrador da fazenda relatou que, por volta das 2h20, os cachorros começaram a latir. Ao verificar o que estava acontecendo, avistou dois vultos correndo, porém, não conseguiu ver as fisionomias dos indivíduos.

Os criminosos arrombaram a porta da cozinha, entraram na residência e reviraram vários cômodos da casa, mas não furtaram nada.

Ainda de acordo com o site, ocorreram outros furtos em propriedades rurais da região e, de uma delas, foram levados objetos de valor e armas de fogo.

Um morador da região disse à polícia que viu dois indivíduos, em atitudes suspeitas, em uma motocicleta transitando sentido a rodovia BR-267, que liga o trecho entre os distritos da Pana e Casa Verde.