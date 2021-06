Bandidos exigem $ 200 dólares para libertarem vítima de sequestro relâmpago

O paraguaio Jorge Ríos, 23, foi sequestrado por um grupo armado na noite de segunda-feira (28), numa fazenda da área de Puentesiño, na cidade de Concepción, no Paraguai. O jovem visitava a propriedade do pai, quando foi levado pelos bandidos, que deixaram um bilhete com pedido de US$ 200 para o resgate.

Segundo dados preliminares, os sequestradores se identificaram como parte de um grupo denominado ACA-EP (Agrupação Campesina Armada do Exército do Povo). Os sequestradores exigem que o dinheiro deve ser em cédulas novas, sem qualquer marca, e devem ser colocadas em uma bolsa transparente.

Em nota deixada pelos criminosos, eles também dão as instruções para a entrega do dinheiro 'quem carregar o resgate deve ir por água, pelo rio Apa, a jusante de Bella Vista. O pedido expira na quarta-feira, 30 de junho, às 17h.'

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)