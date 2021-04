Mato Grosso do Sul atualizou nesta quarta-feira (14) o mapa do Programa Prosseguir. Conforme o novo mapa situacional, Campo Grande e Itaquiraí entram para o grau de extremo risco de contágio da COVID19. Vale lembrar que o programa define o toque de recolher nos municípios do Estado.

Sidrolândia, que na semana anterior era a única na bandeira cinza, passou a integrar a lista de 47 cidades sul-mato-grossenses na bandeira vermelha que marca os municípios em situação de alto grau de risco.

O novo mapa situacional do Prosseguir apresentado nesta quarta-feira nenhuma cidade está classificada na bandeira amarela ou laranja que indicam grau tolerável ou baixo risco, respectivamente. No comparativo com o mapa do Prosseguir anterior, 25 municípios progrediram na bandeira, 25 regrediram e 29 permaneceram na mesma classificação.