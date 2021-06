Banco do Brasil abre inscrições para concurso

Quem quiser trabalhar na Paraíba é a hora. O Banco do Brasil abriu as inscrições para o Estado paradisíaco. São 12 vagas imediatas e 6 oportunidades para o cadastro de reserva. A prova está prevista para 26 de setembro na capital, João Pessoa. Pelo restante do país há mais vagas: 2.228 para já e a mesma quantidade para reserva.

Com inscrições até 28 de julho, a vagas imediatas são para: escriturário – agente comercial, e 240 para escriturário – agente de tecnologia (este só para o Distrito Federal). Para concorrer é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, além de 18 anos completos até a data da contratação.

Inicialmente, os concursados recebem R$ 3.022,37, além de auxílio-alimentação de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, e ainda cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87. O cargo permite de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência e previdência complementar.

Para se inscrever é preciso acessar o site da organizadora, a Cesgranrio. A inscrição é de R$ 38 para realizar as provas objetivas e redação. Com validade de 1 ano, o concurso pode ser prorrogado pelo mesmo tempo. São 25 questões de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro) e 45 perguntas de Conhecimentos Específicos. Mas, os números variam conforme o cargo.

Veja agora os conteúdos: Conhecimentos Específicos para agente de Tecnologia: Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação; Conhecimentos Específicos para agente Comercial: Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

Lembrando que é preciso escolher o Estado, Macrorregião, Microrregião e a cidade em que quer prestar o concurso.