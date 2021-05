Baleada na cabeça pelo ex-marido, mulher é socorrida em estado grave

Um homem identificado como Márcio Cordeiro de Novaes, de 43 anos, está sendo procurado pela polícia por atirar várias vezes na direção da ex-mulher. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 14 de maio, em Bataguassu, cidade localizada na divisa com o estado de São Paulo e a vítima, de 31 anos, está internada em estado grave.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, Márcio foi até a casa onde a vítima mora e ao vê-la, atirou várias vezes. Ele fugiu do local em seguida.

A mulher foi atingida por tiros na cabeça e no braço. Ela foi socorrida em estado grave e levada para o Pronto Socorro da cidade.