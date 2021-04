Azambuja pede R$ 70 milhões a Bittar para o programa MS Mais Seguro

Em reunião com Anderson Torres e o relator-geral do Orçamento, senador Marcio Bittar, em Brasília, o governador Reinaldo Azambuja pediu a liberação de R$ 70 milhões de emendas para reforçar o programa MS Mais Seguro. Na ocasião também foi abordada a compra de um helicóptero para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e das entregas do Centro Integrado de Inteligência Pública do Centro Oeste e do Centro Integrado de Comando em Controle, além do presídio com 603 vagas em Campo Grande.

Segundo a assessoria de comunicação do governo do Estado, Reinaldo avaliou o encontro como positivo e assegurou que o ministro entende o protagonismo de Mato Grosso do Sul no policiamento das fronteiras. “Ele compreende as necessidades e o papel de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com Paraguai e Bolívia e exerce um papel importante no combate ao tráfico de drogas e armas que têm como destino final os grandes centros urbanos”, afirmou.

Centro Integrado

Localizado em Campo Grande, o Centro Integrado de Inteligência Pública do Centro Oeste vai promover a integração das atividades regionais de inteligência policial, agilizando o fluxo de informações entres as agências dos estados que participam da iniciativa.

Entre as principais funções dos centros integrados estará a coleta, análise e disseminação de inteligência para tomadores de decisão dos estados e demais agências de inteligência de segurança pública do país. Os agentes também terão acesso ao material produzido por outros órgãos e instituições públicas.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que também participou da reunião, o ministro reconheceu a importância de Mato Grosso do Sul no combate aos crimes transfronteiriços.