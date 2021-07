Azambuja é o governador que mais cumpriu promessas no Brasil

O governador Reinaldo Azambuja é o gestor estadual que mais executou ações e obras prometidas em 2018, de acordo com levantamento do G1, o Portal de notícias da Globo. Os dados foram repercutidos pelo Portal MS. De acordo com o site global, das 24 promessas feitas, Azambuja cumpriu 14, com índice de 58%, mais que o dobro da média nacional, que foi de 26%.

Em segundo lugar ficou o governador do Ceará, Camilo Santana, com 47%, seguido por Renato Casagrande, do Espírito Santo, que cumpriu com 44% das promessas. O Portal analisou promessas cumpridas, não cumpridas e cumpridas em parte pelos governadores dos 26 estados e do Distrito Federal em dois anos e meio de mandato.

Reinaldo prometeu e cumpriu: o aumento do número de escolas em tempo integral, geração de emprego, aumento de leitos hospitalares e nos programas Vale Universidade, Vale Universidade Indígena, Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Em 2018 eram 29 e neste ano são 97, com a estimativa de atender 25 mil alunos. Aumentou a oferta de bolsas nos programas Vale Universidade Indígena de 1.800 em 2018 para 2.000 neste ano. E o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, de 170 em 2018 para 265 neste ano.

CAGED

Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em 2018 o Estado tinha saldo negativo na geração de empregos. Em 2019 foram gerados 12.599 postos de trabalho, quinto melhor resultado entre os estados. No final dos cinco primeiros meses de 2021 o saldo total chegou a 24.340 vagas.

A matéria avaliou 10 itens considerados não cumpridas ou cumpridas em parte, destes pelo menos sete não avançaram por não depender exclusivamente do Governo do Estado. Como exemplo, foram dados casos da melhoria da Malha Oeste e a construção da ponte sobre o rio Paraguai que, por serem áreas de competência federal o que o governador Reinaldo Azambuja vem fazendo são articulações com os governos federal e do Paraguai para viabilizar esses projetos.

Outro visto como herança do governo anterior, no caso do Aquário do Pantanal, vencida as questões que estavam sendo discutidas na Justiça, o atual governo retomou as obras e hoje existem 13 frentes de trabalho na execução do projeto.