Avó e neto que traficavam droga vão presos

Um idosa de 69 anos foi presa junto com o neto de 25 na manhã desta sexta-feira (02) pela Polícia Civil no bairro Jardim Nhanhá em campo Grande. Segundo a equipe policial, a casa era conhecida como ‘boca da mãe’. Além da dupla, outro homem também foi preso no momento em que comprava o entorpecente.

Tanto a avó quanto o neto possuíam passagem pela polícia por tráfico de drogas, sendo que o jovem também tem antecedentes por homicídio. Cerca de 48 porções de cocaína, dinheiro fruto do tráfico também foram apreendidos.