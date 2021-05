Avião de pequeno porte cai em São Gabriel do Oeste e mata duas pessoas

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira (13) na região de São Gabriel do Oeste, norte de Mato Grosso do Sul. As primeiras informações são de duas mortes no acidente aéreo. Conforme a apuração do O Estado Online, as equipes do corpo de bombeiro de Coxim estão atendendo o caso.

O site local, Coxim Agora, divulgou que o avião modelo RB-9 com prefixo PU-VVB, com destino a Passo Fundo (RS), sumiu na manhã desta quinta. A aeronave deveria ter chegado ao destino por volva das 11h.

O avião foi encontrado pelo Esquadrão Pelicano da (FAB) Força Aérea Brasileira em um milharal. Corpo de bombeiros, policiais civis e peritos estão indo para o local para registrar as informações. Mais informações devem ser divulgadas no decorrer da noite. (Com Itamar Buzzatta)