Autor de homicídio em Paraíba é preso armado em posto de saúde do Aero Rancho

Na última segunda-feira (21), um homem, de 31 anos, foi preso após ser flagrado com uma arma falsa e várias facas dentro do Centro de Saúde, do Bairro Aero Rancho, região sul de Campo Grande.

Segundo informações, a equipe plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol investigou sobre o autor, ocasião que os policiais descobriram que o suspeito havia um mandado de prisão em aberto.

Na sequência, o criminoso confesosu ter matado uma pessoa a pauladas, há mais de 20 anos na cidade de Boqueirão (PB), mas que teria feito isso apenas por legítima defesa. O mandado de Prisão Preventiva foi cumprido e ele foi recolhido a uma das celas da unidade.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)