Aulas gratuitas de Muay Thai e Kickboxing, saiba onde

Cerca de 40 alunos entre 15 e 29 anos devem participar das aulas gratuitas de muay thai e kickboxing, 20 no período da manhã e 20 à tarde. As aulas são ofertadas pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Os interessados podem fazer as inscrições através dos números (67) 99120-7596 (Robson) ou (67) 99253-3938 (Dantas), e também presencialmente na subsede da associação de moradores, localizada na Rua Cel. José Hélio, 336. As modalidades serão administradas às terças e quintas-feiras, em dois horários – das 8h às 9h e também de 15h às 16h.

Sobre as modalidades

O Muay thai ou boxe tailandês é uma arte marcial que tem origem na Tailândia, onde é considerado desporto nacional. Esta disciplina física e mental inclui golpes de combate em pé, caracterizado pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato total bastante eficiente.

O kickboxing, conhecido também como full contact, se refere a um grupo de artes marciais e esportes de combate em pé baseados em chutes (em inglês: kick) e socos (em inglês: boxing), mas também para um estilo de arte marcial e desporto de combate. O estilo é frequentemente praticado como defesa pessoal, condicionamento físico geral ou como um esporte de contato.

Confira os locais e horários

Dias: Terça e quinta-feira

Horários: 8 às 9hs e 15 às 16h

Vagas: 20 alunos por período