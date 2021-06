Noventa e nove pessoas estão sendo procuradas neste exato momento pela equipe de resgate no prédio que desabou na madrugada desta quinta-feira (24) em Miami, na Flórida. Outras 37 foram resgatadas e não há informações sobre o quadro de saúde dos feridos. Até agora não se sabe se alguma das vítimas nos escombros são brasileiras, as buscas por sobreviventes devem continuar noite e dia no local.

