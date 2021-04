Atriz pornô com mais prêmios que Gabigol rebate acusação de atacante

Amante declarada da profissão, a atriz pornô premiada, Elisa Sanchez rebateu as acusações do atacante flamenguista Gabigol. A rebatida aconteceu neste sábado (11) sob acusações de fakenews. A repercussão gerou “carteirada” da apresentadora do reality “Casa das Coelhinhas”.

“Sou uma atriz premiada com oito troféus pelo SexyHot e tetracampeã da Casa das Brasileirinhas, além de ter feito filmes internacionais de grandes nomes também. Atualmente, sou a atriz pornô mais conhecida do mercado, ou seja, tudo que conquistei e por questão de ética também jamais precisaria usar a imagem de ninguém para ser conhecida. Amo de verdade o que eu faço e justamente por isso que tenho esse reconhecimento como atriz pornô”, desabafou Elisa Sanchez

Além de confirmar se fake ter falado que fez sexo com Gabigol negou que queria usar a situação para ter fama. “Ontem ao sair do reality que sou apresentadora, a ‘Casa das Brasileirinhas’, recebi a informação que um perfil do Twitter mencionou que eu tive relação sexual com o jogador Gabigol do Flamengo. Logo depois vi que ele mesmo postou no Twitter dele que nem me conhecia e também falou que eu queria usar o nome dele para aparecer. Então eu publiquei no meu Twitter @elisapornstar que era um fake que fez isso e que eu não preciso usar o nome de ninguém”, se defendeu.

A reação de Elisa Sanches veio dos tweets de Gabigol. “nunca nem vi” e “Até aonde vai a mentira do ser humano para aparecer?”. Gabigol ainda compartilhou mensagens de fãs e comentou sobre o episódio.

A origem do problema foi a suposta entrevista ao Canal da Ofensa dada pela a atriz do meio erótico. Nela, ela afirma que já saiu com o atacante. Elisa já tinha se envolvido com a polêmica antes com a publicação de uma foto: “Esse gol me fez virar a cabeça. Logo, logo o Gabigol vai fazer isso com todo o meu corpo”.