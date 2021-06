Produção local cria podcast sobre atriz campo-grandense Glauce Rocha

“Minha função não é ser estrela, é ser atriz”, dizia Glauce Rocha, atriz campo-grandense que marcou a história do teatro regional e brasileiro, e foi homenageada pelo podcast “Glauce Rocha – Atriz – Mulher – Guerreira”, idealizado pela atriz e produtora teatral Andréa Freire.

A produção é uma adaptação do livro do jornalista e produtor cultural José Octávio Guizzo, e com narração de Andréa destaca aspectos singulares da vida e dos desempenhos da atriz, considerada um mito do cinema, teatro e da televisão brasileira. Glauce faleceu em 1971, com 41 anos de idade, deixando um repertório de 55 peças de teatro, 27 filmes, 8 dublagens, 64 novelas e apresentações na TV.

Operária da arte

No podcast, a narrativa escolhida pela produtora teatral foi a não linear, estruturada em sequências alternadas, saltando no tempo e no espaço, mergulhando com profundidade e sentido poético no cotidiano surpreendente da mulher, atriz e guerreira, que segundo Andréa foi operária da arte de viver mil vidas em uma só.

“Eu ganhei de presente o livro do Guizzo sobre a Glauce Rocha. Na hora meu coração acelerou, acho que eu já intuía que estava diante de um tesouro. Neste ano, com a pandemia rondando, resolvi pegar o livro, li e fiquei completamente rendida à potência dessa história e desses dois personagens, a Glauce Rocha e o José Octávio Guizzo”, comenta Andréa

Cada episódio considera a narrativa cinematográfica proposta pelo escritor, e aborda vários aspectos não lineares e não cronológicos do universo da atriz, dando uma visão geral de sua trajetória, desde seu nascimento até seus últimos instantes. A produção aborda sua força e fragilidade, sua carreira profissional, sua militância política em defesa da liberdade de expressão, dos valores democráticos nos anos de repressão.

É destacado, também, como a atriz lançou um grito de revolta contra as diferenças sociais, a censura, proclamando o desejo de viver em liberdade. Aborda sobre sua vida pessoal com desencontros, insucessos amorosos, frustrações com a maternidade, as injustiças que se abateram sobre ela, as contradições vividas e as dificuldades da profissão de atriz que a arrastaram à doença e à morte.

Freire aponta que a ideia do podcast, além de homenagear a atriz, é revelar o pensamento do escritor sobre Glauce. “O objetivo era mostrar o pensamento de Guizzo, sua pesquisa, sua época, suas palavras e modos de expressão. Esses dois personagens campo-grandenses, merecem ser divulgados e reconhecidos sempre, são importantes para a cultura brasileira, exemplos de humanidade e dedicação incondicional à arte”, enfatiza.

Gilberto Rocha, sobrinho de Glauce, destaca sobre a importância do livro e do podcast, e de que muita coisa que sua própria família não sabia sobre a tia é retratada nas produções. “Me lembro do José Octávio Guizzo conversando com a minha mãe sobre a história da tia Glauce, ficavam duas, três horas conversando e minha mãe passando pra ele tudo que ela tinha, os recortes de jornais, revistas, fotos. E agora a gente vê aí esse resultado maravilhoso no podcast”, comenta.

O projeto é uma realização da Marruá Arte e Cultura. A idealização, o roteiro e a apresentação foram de Andréa Freire, que contou com a ajuda de Fernando Lopez Lima na direção de narrativa, Rafael Bendo e Toody Clemerson ficaram na trilha sonora e o Equalize Estúdio na captação e edição de som. Helton Perez e Hana Chaves, da Vaca Azul, foram responsáveis pela arte e pelo vídeo e Eduardo Medeiros ficou com a fotografia.

“O processo foi muito envolvente e nos tomou por completo, tanto a mim quanto ao Fernando Lopez, que dirigiu a narrativa, e ao Rafael Bendo, que fez a captação e a trilha O problema foi o curto tempo para realizar e isso impôs alguns limites que tivemos que encarar, mas foi adorável conhecer a Glauce Rocha e o José Octávio Guizzo mais de perto”, aponta a idealizadora.

“Glauce Rocha – Atriz – Mulher – Guerreira, fragmentos do livro de José Octávio Guizzo” foi uma produção financiada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que apoia a comunidade artística no período pandêmico. O suporte é uma realização do governo do Estado e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Serviço:

O podcast está disponível no canal do YouTube Marruá Arte e Cultura, por meio do link: https:// www.youtube.com/channel/ UCzBVJC1RwoIt6D2MfToH-pw.

(Texto: Ellen Prudente)