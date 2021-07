Ator famoso larga tudo para cuidar da mãe

“Eu sou filho único. Vejo a ordem natural da vida. Antes de começar o isolamento social eu já estava cuidando da minha mãe em Santos. Ela teve um AVC e começou a desenvolver Alzheimer e aí eu decidi largar tudo, para cuidar dela”, disse o ator Alexandre Borges.

O ator famoso se mudou para Santos, litoral de São Paulo, e está tomado conta também de todas as tarefas domésticas sozinho. “Cozinho pra ela, cuido dos medicamentos dela. São momentos que você vê a finitude, numa fragilidade você olha e vê como é o corpo humano, como é a gente ter lucidez, andar com as próprias pernas. Cuido da minha mãe, dou banho, troco fralda, cozinho pra ela”, garantiu.

Emocionado, Alexandre Borges conta que há um ano e meio tem vivido para ajudar a mãe. “Parei e disse: ‘Vou fazer as coisas para ela’. Ela é a mulher que me deu a vida, é uma pessoa muito grata à vida, sempre vê o lado bom das coisas”, completou.

“Passei todo o ano de 2020 cuidando da minha mãe, que mora em Santos. Comprava remédios, comida, cozinhava, dava banho, trocava fraldas, levava-a para tomar sol. Essa é a ordem natural da vida, cuidamos de quem nos cuidou, e por isso precisamos valorizar cada momento de lucidez, de podermos andar com as próprias pernas”, contou ele, em entrevista ao Mais Você, ressaltando o quão importante foi esse momento na vida de mãe e filho: “Ficamos ainda mais próximos, mas, por conta da pandemia, foi uma sensação de solidão, abandono. Éramos só nos dois, sem ninguém mais. Ela teve duas convulsões na minha frente e eu a levei ao hospital, com muito medo da Covid. Ainda bem que deu tudo certo”, detalha.