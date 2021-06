Ator de Homem-Aranha, Tom Holland faz 25 anos

Nesta terça-feira (1º de junho), Tom Holland, intérprete de Homem-Aranha, comemora 25 anos e protagoniza um dos maiores bromances da história do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) junto com Jake Gyllenhaal. Eles se divertiram durante quase um ano todo enquanto promoviam Homem-Aranha: Longe de Casa.

Gyllenhaal publicou uma foto da dupla nos stories do Instagram que é justamente dos bastidores de Homem-Aranha: Longe de Casa. Era o clima de Mysterio (Gyllenhaal) e Peter Parker (Holland). Holland está caracterizado com ferimentos enquanto Gyllenhaal está espremido para aparecer em parte na foro. “feliz aniversário” e “eu sinto saudade”, disse.

Mark Ruffalo, o Hulk, também parabenizou o amigo e o zuou. “Feliz aniversário para aquele que entrega mais spoilers sobre o MCU que eu”. Homem-Aranha, do ator aniversariante está presente desde Capitão América: Guerra Civil, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Homem-Aranha: Longe de Casa.

No final deste ano virá a terceira parte: Spider-Man: No Way Home, que trará de volta os atores dos filmes anteriores, como Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon. Vilões de outras franquias também voltam: Doutor Octopus de Alfred Molina e o Electro de Jamie Foxx. O novo filme é produzido de novo por Kevin Feige e Amy Pascal. Já Jon Watts, à frente dos dois últimos filmes, volta na direção.