Atlético Mineiro pega América de Cali pela Libertadores

Líder do grupo G, o Atlético Mineiro enfrenta o América de Cali nesta quinta-feira (13), pela Copa Libertadores da América. Inicialmente a partida estava marcada para a cidade de Cali, porém foi transferida para Barranquilla, devido aos protestos em diversos centros da população colombiana. A partida será realizada às 21h, no estádio Romelio Martínez.//

Com sete pontos na tabela de classificação, caso os mineiros vençam fora de casa, estarão classificados para as oitavas de final da competição continental.

Já o América de Cali é o lanterna do grupo, com apenas um ponto. Os colombianos precisam da vitória para continuar no bolo da zona de classificação para a próxima fase.

Em relação ao time que começa jogando, o técnico Cuca vai iniciar o confronto com três estrangeiros no time titular: o paraguaio Júnior Alonso, o venezuelano Savarino e o argentino Nacho Fernández.

Sendo assim, o Galo deve começar com Everson, Guga, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê tchê e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk.

Além do jogo de hoje (13), o Atlético está envolvido também nas finais do Campeonato Mineiro. O primeiro duelo da decisão será no próximo domingo contra o América Mineiro, no Mineirão.