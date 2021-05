Atleta da bocha adaptada, Adriana Rolon morre na Capital

A paratleta da bocha adaptada, Adriana Rolon, 38 anos, morreu na noite de sexta-feira (21), em Campo Grande. A atleta, que havia se recuperado recentemente da covid-19, sofreu uma parada cardiorespiratória após contrair uma bactéria sanguínea. A morte de Adriana Rolon foi confirmada através das redes sociais pela irmã mais nova, Adrielly Rolon.

“É com uma tristeza imensa e inconsolável que informamos que a Adriana faleceu hoje. Lutou contra o Covid 19 e bravamente venceu, mas infelizmente não resistiu à uma bactéria na sua corrente sanguínea, teve uma parada cardiorespiratória e infelizmente faleceu. Maninha, sua vida toda foi um milagre, e agora você se tornou um anjo e junto com nosso pai vai cuidar de mim e da mãe aí do céu, eu te amo muito e você nunca vai ter noção alguma da falta que irá fazer pra nós. Pedimos muito, rezamos muito pra vc voltar pra casa, mas Deus decidiu que vc deveria ir pro lado dele. Saudades eternas”, escreveu Adrielly Rolon na postagem do Facebook.

Em 2020, Adriana Rolon chegou a concorrer ao cargo de vereadora em Campo Grande pelo partido Rede. Acessibilidade e inclusão eram as duas principais bandeiras levantadas pela candidata na época.