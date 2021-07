Atenção: prefeitura abre vagas de estágio para estudantes de direito

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas de estágio para acadêmicos do curso de Direito, voltado para estudantes do 1° ao 8° semestre. São 25 vagas, os candidatos podem encaminhar currículo até o dia 6 de julho no e-mail: [email protected] A seleção está marcada para o dia 8.

Os alunos selecionados poderão optar entre dois horários de estágio, das 8h às 13h ou das 13h às 18h. No dia a dia o estagiário realizará atividades auxiliara ao setor jurídico de uma empresa, e dar apoio ao advogado na alimentação do sistema do cliente, para os selecionados a contratação é imediata.